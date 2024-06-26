Рэпер Гуф объяснил, почему недолюбливает женщин: "Вот за это я вас и не люблю"

Рэпер Гуф высказался о нелюбви к женщинам

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Гуф назвал себя убеждённым холостяком и объяснил причину, по которой недолюбливает женщин.

Фото: Инстаграм рэпера Гуфа by https://www.instagram.com/therealguf is licensed under public doman

Алексей Долматов, известный под псевдонимом рэпер Гуф, записал в "Инстаграме"* видео, на котором объясняет (он использовал звук из кинофильма) некой девушке, что является убеждённым холостяком, однако выбрал бы именно её, если бы захотел жениться.

Другая девушка возмутилась и отметила, что эти же слова он говорил и ей. Гуф объяснил, что говорит одно и то же всем женщинам. Он спросил нравятся ли представительницам прекрасного пола такие признания.

Получив положительный ответ, он признался в женоненавистничестве.

"Вот за это я вас и не люблю", — заявил артист.

Ранее дважды разведённый рэпер Гуф пообещал больше никогда не жениться.

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