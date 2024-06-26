Рэпер Гуф объяснил, почему недолюбливает женщин: "Вот за это я вас и не люблю"

Рэпер Гуф назвал себя убеждённым холостяком и объяснил причину, по которой недолюбливает женщин.
Алексей Долматов, известный под псевдонимом рэпер Гуф, записал в "Инстаграме"* видео, на котором объясняет (он использовал звук из кинофильма) некой девушке, что является убеждённым холостяком, однако выбрал бы именно её, если бы захотел жениться.
Другая девушка возмутилась и отметила, что эти же слова он говорил и ей. Гуф объяснил, что говорит одно и то же всем женщинам. Он спросил нравятся ли представительницам прекрасного пола такие признания.
Получив положительный ответ, он признался в женоненавистничестве.
"Вот за это я вас и не люблю", — заявил артист.
Ранее дважды разведённый рэпер Гуф пообещал больше никогда не жениться.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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