Настасья Самбурская рассказала о своём браке с актёром Дыцевичем: избил меня на 7-й день после свадьбы

Звезда "Универа" Настасья Самбурская объяснила, почему ничего не хочет слышать о бывшем муже, белорусском актёре Кирилле Дыцевичеве.
Самбурская ответила на вопрос подписчика, который поинтересовался, поддерживает ли она связь с экс-супругом, малоизвестным белорусским актером Кириллом Дыцевичем.
Актриса вступила в брак в 2017 году, однако брачный союз быстро распался. Причиной этого были побои со стороны новоиспечённого мужа.
"Я похожа на женщину. которая продолжит общаться с мужчиной, который её избил на 7-й день после свадьбы", — ответила Самбурская с социальных сетях.
Настасья отметила, что сняла побои супруга в полиции. Она заявила, что Дыцевичев избивал и свою новую жену, когда она была беременна.
Ранее Самбурская в резкой форме ответила на слухи о романе с женатым и задела Анастасию Решетову.
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