Лиза Арзамасова высказалась о будущей профессии сына Льва: "Не для дела, а в радость"

Лиза Арзамасова задумалась о профессии сына Льва

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова объяснила, кем она хотела бы, чтобы стал её сын Лев.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Звезда "Папиных дочек" опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором её сын Лёва играет в футбол. Мальчик ловко забивал голы в ворота.

Арзамасова отметила, что подписчики постоянно прочат Лёве карьеру артиста, фигуриста или футболиста.

"Лёвушке еще всего 2 года и 10 месяцев. Только-только начинается всё интересное! Когда можно пробовать, изучать. Не для дела, а в радость, в удовольствие", — написала знаменитость в личном микроблоге.

Лиза отметила, что как мать желает, чтобы её наследник был в первую очередь счастливым, самодостаточным человеком.

Ранее фигурист Илья Авербух рассказал, что записал сына Льва на секцию спортивной гимнастики и попытается сделать из наследника профессионального спортсмена.

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