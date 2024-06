Певец Лев Лещенко ответил на вопрос, обеднела ли музиндустрия после отъезда Аллы Пугачёвой и Земфиры*

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью "Газете.ру" прокомментировал отъезд из страны таких артистов, как Алла Пугачёва, Земфира* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ), группы Би-2 и других.

