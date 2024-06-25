Певец Лев Лещенко ответил на вопрос, обеднела ли музиндустрия после отъезда Аллы Пугачёвой и Земфиры*

Лев Лещенко не считает обедневшей музиндустрию без Аллы Пугачёвой и Земфиры*

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью "Газете.ру" прокомментировал отъезд из страны таких артистов, как Алла Пугачёва, Земфира* (внесена в реестр иноагентов на территории РФ), группы Би-2 и других.

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По словам певца, музыкальная индустрия не обеднела и ничего не потеряла, так как музыка исполнителей продолжает играть.

"А что касается их гражданской позиции, я никоим образом не имею права никого осуждать. Это же как с религией — один верует, другой нет. Это их жизнь, их выбор, их мотивация", — заявил артист.

Лев Лещенко заверил, что никогда не говорит о коллегах, не осуждает и не превозносит, так как придерживается корпоративной этики.

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