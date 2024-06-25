Агата Муцениеце показала последствия пластики лица: "Наконец-то у меня ни одной морщинки"

Агата Муцениеце показала результат неудачной пластики

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце продемонстрировала своё преображённое лицо после пластики.

Фото: https://www.instagram.com/agataagata by Инстаграм Агаты Муцениеце is licensed under public doman

Агата Муцениеце опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она предстала во всей красе. Актриса показала себя с распухшими губами и заплывшим глазом.

Она объяснила, что наконец-то может поделиться с подписчиками таким контентом. Поклонники актрисы догадались, что это часть грима звезды, которая снялась в фильме "Тур с "Иванушками".

Экс-супруга Павла Прилучного обратилась к своей подруге.

"Оль, наконец-то у меня ни одной морщинки, да?" — написала Агата в личном микроблоге.

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