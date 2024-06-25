"Поздравьте нас!": Виктория Боня раскрыла, в какой стране будет учиться её 12-летняя дочь

Модель Виктория Боня в личном Telegram-канале сообщила, что её дочь Анджелина смогла успешно сдать экзамены и поступить в школу в Англии.
Блогерша призналась, что девочка отправится получать образование в учреждение с конным спортом.
"Это школа с проживанием, Анджелина будет учиться там с сентября. Ура! Поздравьте нас!" — порадовалась светская львица.
Анджелина является гражданкой Монако и большую часть жизни прожила в княжестве. Вместе с мамой она какое-то время жила в Англии, но ей не понравилось, так как она скучала по друзьям.
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