"Поздравьте нас!": Виктория Боня раскрыла, в какой стране будет учиться её 12-летняя дочь

Виктория Боня сообщила о поступлении 12-летней дочери в лондонскую школу

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня в личном Telegram-канале сообщила, что её дочь Анджелина смогла успешно сдать экзамены и поступить в школу в Англии.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Блогерша призналась, что девочка отправится получать образование в учреждение с конным спортом.

"Это школа с проживанием, Анджелина будет учиться там с сентября. Ура! Поздравьте нас!" — порадовалась светская львица.

Анджелина является гражданкой Монако и большую часть жизни прожила в княжестве. Вместе с мамой она какое-то время жила в Англии, но ей не понравилось, так как она скучала по друзьям.

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