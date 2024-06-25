Иван Охлобыстин отреагировал на включение его в санкционный список: "Будут бомбить"

Иван Охлобыстин высказался о включении его в санкционный список: "Скучно"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал новость о том, что его имя включили в 14 пакет санкций.

Фото: https://vk.com/oxstatus by ВК-аккаунт Ивана Охлобыстина is licensed under public doman

Иван Охлобыстин не прошёл мимо сообщения о том, что против него ввели западные санкции. Данная новость нисколько не удивила звезду сериала "Интерны".

"Включён в 14-й пакет санкций. Персонально. Всем спасибо, волнующе.

Будут бомбить. Скучно", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Он послал "господ" из Евросоюза по известному адресу.

Ранее спортсменка и телеведущая Мария Киселёва заявила, что её можно поздравить с включением в санкционный список, так как это, по её мнению, является знаком верности России.