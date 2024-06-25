Иван Охлобыстин отреагировал на включение его в санкционный список: "Будут бомбить"

Актёр Иван Охлобыстин прокомментировал новость о том, что его имя включили в 14 пакет санкций.
Иван Охлобыстин не прошёл мимо сообщения о том, что против него ввели западные санкции. Данная новость нисколько не удивила звезду сериала "Интерны".
"Включён в 14-й пакет санкций. Персонально. Всем спасибо, волнующе.
Будут бомбить. Скучно", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Он послал "господ" из Евросоюза по известному адресу.
Ранее спортсменка и телеведущая Мария Киселёва заявила, что её можно поздравить с включением в санкционный список, так как это, по её мнению, является знаком верности России.
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