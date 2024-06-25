"Я радуюсь за неё": бывший муж Ксении Бородиной преподнёс новой супруге необычный подарок

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Бывший муж Бородиной подарил новой супруге свой аккаунт в соцсетях

1:01
Шоу-бизнес

Бизнесмен и бывший супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров признался, что подарил нынешней жене Валерии свой аккаунт в соцсетях.

Бывший муж Бородиной подарил новой супруге свой аккаунт в соцсетях
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

Мужчина уверен, что девушке удалось заручиться поддержкой со стороны его поклонников. Он указал на то, что фото с Валерией собирают намного больше лайков.

"Вы видите в ней нечто уникальное и подмечаете чистоту её взгляда. Я, как муж, во-первых, благодарю вас за это! Во-вторых, радуюсь за неё и считаю, что пришло время передать ей этот аккаунт", — написал Курбан.

Бизнесмен считает, что подписчикам будет намного интереснее общаться с Валерией, которая окончила университет с отличием и занимается косметологией. В заключение он создал новую интригу и заявил, что между ними есть что-то, о чём они пока не могут сообщить аудитории.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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