"Их никто не боится": Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в беседе с "Царьград" заявила, что никто в России не боится санкций со стороны Европейского Союза (ЕС).
Она напомнила, что за последние два года "этих нот накопилось так много, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича".
"Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете. И успокоиться, и продолжить дальше работать", — сказала Поплавская.
24 июня появилась информация, что в чёрном списке ЕС оказались такие артисты, как Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.
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