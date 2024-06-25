"Их никто не боится": Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов

Актриса Яна Поплавская заявила об отсутствии страха из-за санкций ЕС

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в беседе с "Царьград" заявила, что никто в России не боится санкций со стороны Европейского Союза (ЕС).

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Она напомнила, что за последние два года "этих нот накопилось так много, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича".

"Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете. И успокоиться, и продолжить дальше работать", — сказала Поплавская.

24 июня появилась информация, что в чёрном списке ЕС оказались такие артисты, как Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.

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