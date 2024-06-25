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"Их никто не боится": Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов

Актриса Яна Поплавская заявила об отсутствии страха из-за санкций ЕС

0:52
Шоу-бизнес

Российская актриса и общественный деятель Яна Поплавская в беседе с "Царьград" заявила, что никто в России не боится санкций со стороны Европейского Союза (ЕС).

Актриса Яна Поплавская заявила об отсутствии страха из-за санкций ЕС
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Она напомнила, что за последние два года "этих нот накопилось так много, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича".

"Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете. И успокоиться, и продолжить дальше работать", — сказала Поплавская.

24 июня появилась информация, что в чёрном списке ЕС оказались такие артисты, как Шаман (настоящее имя Ярослав Дронов), Полина Гагарина и Иван Охлобыстин.

Ранее стало известно, какой чертой характера дочь Кейт Миддлтон напоминает Елизавету II.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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