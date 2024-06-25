"Новая королева": стало известно, какой чертой характера дочь Кейт Миддлтон напоминает Елизавету II

Дочь Кейт Миддлтон напоминает свою прабабушку Елизавету II любовью к дисциплине

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, с возрастом становится всё больше похожа на свою прабабушку Елизавету II. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The List is licensed under public domain

Так, по сообщения источников, девочка отличается любовью к дисциплине, которой характеризовалась и покойная королева. Отмечается, что всех членов королевской семьи с детства приучают к порядку, однако, например, младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи выделяется скорее страстью к озорству.

По рассказам очевидцев, старшая сестра на постоянной основе приглядывает за шестилетним братом на публичных мероприятиях и старается делать ему нестрогие замечания. Так, например, на недавно прошедшем Trooping the Color девочка отругала Луи за излишнее ёрзанье.

Инсайдеры утверждают, что своей требовательностью к братьям Шарлотта напоминает королеву Елизавету II. Именно по этой причине её стали называть "новой королевой".

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