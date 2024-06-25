Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Риелтор Апрелев: льготную ипотеку сменят адресные программы застройщиков
Верховный суд запретил использование дипфейков на выборах
Следственный комитет завершил расследование уничтожения Ил-76 с пленными ВСУ
Виктория Боня сообщила о поступлении 12-летней дочери в лондонскую школу
Нутрициолог Штуккерт: аллергикам стоит употреблять абрикосы с осторожностью
В Киргизии участнику СВО дали 5 лет колонии
Татьяна Брухунова разгуливает в футболке с надписью "Я русская"
Спасаем грядки от последствий ливней
Полезная каша из овсянки и ячменной крупы в мультиварке: смешал, и готово
"Я переживаю за Ольгу": Боня рассказала, что её тревожит в жизни 38-летней Бузовой

Модель Виктория Боня заявила о переживаниях за бездетную певицу Ольгу Бузову

0:48
Шоу-бизнес

Модель и светская львица Виктория Боня в программе "Злые языки" на RUTUBE призналась, что переживает за певицу Ольгу Бузову, у которой нет детей.

Модель Виктория Боня заявила о переживаниях за бездетную певицу Ольгу Бузову
Фото: youtube.com by канал ТВ 24 is licensed under public domain

В разговоре с исполнительницей Анастасией Крайновой блогерша заявила, что в 40 лет стоит задуматься о материнстве, потому что потом будет уже поздно.

"Я вот за Ольгу Бузову тоже переживаю. Понимаю, карьера, все классно… Ну, блин… Надо рожать!" — отметила Виктория.

При этом Боня, у которой подрастает 12-летняя дочь от бизнесмена Алекса Смерфита, призналась, что заморозила яйцеклетки, так как мечтает родить второго ребёнка.

Ранее блогерша Карина Истомина осудила коллег из-за желания заработать на детях.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Как создать эффект плотных волос: небольшие, но эффективные хитрости
Актриса Яна Поплавская заявила об отсутствии страха из-за санкций ЕС
Дочь Кейт Миддлтон напоминает свою прабабушку Елизавету II любовью к дисциплине
Советы по очистке двигателя: что использовать вместо воды
Раковые клетки поджелудочной железы можно "подсветить" на сканах МРТ
Индия сократила закупки российского угля
Модель Виктория Боня заявила о переживаниях за бездетную певицу Ольгу Бузову
Замглавы "Руспродсоюза" Леонов: купить в магазине натуральный квас — вполне реально
Депутат Чаплин: при повреждении дома непогодой владелец имеет право на компенсацию
Блогерша Карина Истомина осудила коллег из-за заработка на детях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников