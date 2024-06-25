"Я переживаю за Ольгу": Боня рассказала, что её тревожит в жизни 38-летней Бузовой

Модель Виктория Боня заявила о переживаниях за бездетную певицу Ольгу Бузову

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и светская львица Виктория Боня в программе "Злые языки" на RUTUBE призналась, что переживает за певицу Ольгу Бузову, у которой нет детей.

Фото: youtube.com by канал ТВ 24 is licensed under public domain

В разговоре с исполнительницей Анастасией Крайновой блогерша заявила, что в 40 лет стоит задуматься о материнстве, потому что потом будет уже поздно.

"Я вот за Ольгу Бузову тоже переживаю. Понимаю, карьера, все классно… Ну, блин… Надо рожать!" — отметила Виктория.

При этом Боня, у которой подрастает 12-летняя дочь от бизнесмена Алекса Смерфита, призналась, что заморозила яйцеклетки, так как мечтает родить второго ребёнка.

Ранее блогерша Карина Истомина осудила коллег из-за желания заработать на детях.