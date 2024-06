"Вы меня с другой Настей перепутали": Самбурская в резкой форме ответила на слухи о романе с женатым и задела Решетову

Актриса Настасья Самбурская представила публике своего возлюбленного, в котором многие увидели мужа телеведущей Елены Летучей. Артистка отреагировала на появившиеся в Сети слухи.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain