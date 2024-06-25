"Вы меня с другой Настей перепутали": Самбурская в резкой форме ответила на слухи о романе с женатым и задела Решетову

Самбурская в резкой форме отреагировала на слухи о романе с мужем Летучей

Актриса Настасья Самбурская представила публике своего возлюбленного, в котором многие увидели мужа телеведущей Елены Летучей. Артистка отреагировала на появившиеся в Сети слухи.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

На вопрос поклонника о том, что она якобы крутит романы с женатыми мужчинами, Самбурская заявила, что её перепутали с другой Настей. Таким образом она намекнула на модель Анастасию Решетову, которую сейчас обвиняют в связи с мужем певицы Алсу.

"Не выдумывайте. Вам в пабликах такого понапишут", — заявила Настасья.

Настасья Самбурская показала фото с избранником после критики, связанной с её одиночеством в 37 лет. Однако никаких подробностей о мужчине она раскрывать не стала.

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