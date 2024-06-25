"Тот, кем я ухожу — забудут": фигурант пяти уголовных дел Шарлот анонсировал тур по России

Певец Эдуард Шарлот в личном блоге анонсировал гастрольный тур по России, который начнётся уже 1 июля в Самаре.
При этом свою публикацию музыкант сопроводил загадочной надписью.
"Тот, кем я ухожу — забудут. Тот, кем я вернусь — запомнят! <…> Здравствуй, спутница. Хочу поздравить с тем, насколько великолепно справляемся с дикостью предназначенной ноши", — написал он в анонсе.
Предполагается, что Шарлота выпустили из-под ареста, хотя ещё в мае 2024 года ему продлевали задержание до 24 июля. Эдуард пребывал в СИЗО c декабря 2023 года.
В мае против артиста возбудили пятое уголовное дело, связанное с унижением достоинства человека по национальному признаку. Причиной скорее всего стала публикация Шарлота с угрозами в адрес русскоязычной аудитории.
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