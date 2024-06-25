"Общается жестами": стало известно состояние прооперированного Отара Кушанашвили

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Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции

0:54
Шоу-бизнес

Шоумен и журналист Отар Кушанашвили восстанавливается после перенесённой операции, в настоящее время он не может говорить. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Фото: youtube.com by канал КАКОВО?! is licensed under public domain

Так, близкий к телеведущему источник заявил, что Кушанашвили пришёл в себя, сейчас его состояние оценивается как стабильное. Он не может говорить, поэтому объясняет всё взглядом и жестами. Шоумен находится в отдельной палате.

Накануне в СМИ появилась информация, что журналиста отключили от ИВЛ. Супруга Отара Ольга Фролова-Кушанашвили сообщила, что его вывели из медикаментозной комы, в которой он находился после операции. Других подробностей состояния шоумена она раскрывать не стала.

Ранее Светлана Лобода столкнулась с критикой из-за съёмок клипа в цветах российского флага.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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