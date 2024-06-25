"Решила подобраться к России?": Лободу раскритиковали за использование цветов российского триколора в новом клипе

Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода поделилась отрывком клипа на новую песню "Молодая" в личном блоге. Соотечественники обрушились в её адрес с критикой за использование цветов российского триколора.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Лободы в Инстаграм is licensed under public domain

Так, в видеоролике певица предстала в белом платье с корсетом и розовых туфлях, на руке у неё был гипс красного цвета. Сама артистка разместилась на сидениях синего оттенка.

Так, многие обратили внимание на сочетание цветов и то, что певица решила исполнять композицию на русском языке.

"Оказывается, ты без России жить не можешь", — написал один из интернет-пользователей.

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