"Чем меньше ешь, тем дольше живёшь": 72-летний Газманов раскрыл секрет хорошей фигуры и отличного самочувствия

Певец Олег Газманов в программе "Звёзды сошлись" на НТВ рассказал, что мало спит из-за возраста, а также немного ест ради поддержания фигуры.
Он смог в студии телепередачи отжаться десять раз и заявил, что не может себе позволить появиться перед зрителями с пузом. По его словам, любой человек с силой воли способен привести своё тело в порядок.
Так, он пояснил, что на ежедневной основе занимается спортом и делает зарядку перед завтраком. При этом артист придерживается правила: "чем меньше ешь, тем дольше живёшь". Сам он питается три раза в сутки, а иногда пропускает вечерний приём пищи.
Газманов заверил, что не придерживается диет и любит вкусное прожаренное мясо, а также красное вино.
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