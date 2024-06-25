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"Чем меньше ешь, тем дольше живёшь": 72-летний Газманов раскрыл секрет хорошей фигуры и отличного самочувствия

Певец Олег Газманов встаёт в четыре утра и мало ест ради фигуры

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Шоу-бизнес

Певец Олег Газманов в программе "Звёзды сошлись" на НТВ рассказал, что мало спит из-за возраста, а также немного ест ради поддержания фигуры.

Певец Олег Газманов встаёт в четыре утра и мало ест ради фигуры
Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ is licensed under public domain

Он смог в студии телепередачи отжаться десять раз и заявил, что не может себе позволить появиться перед зрителями с пузом. По его словам, любой человек с силой воли способен привести своё тело в порядок.

Так, он пояснил, что на ежедневной основе занимается спортом и делает зарядку перед завтраком. При этом артист придерживается правила: "чем меньше ешь, тем дольше живёшь". Сам он питается три раза в сутки, а иногда пропускает вечерний приём пищи.

Газманов заверил, что не придерживается диет и любит вкусное прожаренное мясо, а также красное вино.

Ранее актриса Елена Проклова рассказала, почему сделала аборт от Олега Янковского.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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