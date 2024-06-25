"Что было бы у меня?": Проклова рассказала, почему решилась на аборт от Янковского

Актриса Елена Проклова в рамках шоу "Ханга ПРО…" призналась, что сделала аборт от актёра Олега Янковского, чтобы не травмировать его семью.
В момент их интимной близости артист был женат на Людмиле Зориной, с которой у них подрастал 11-летний сын Филипп. Проклова уверяет, что не хотела рушить брак Янковского.
"Всё было на такой крови замешано, что добавить в эту мясорубку еще одного маленького человека я не считала возможным. Родился бы ребёнок, что бы было в семье у Олега — с его сыном, с женой, у него самого? Что было бы у меня?" — задаётся вопросами актриса.
Елена Проклова не скрывает, что крутила романы с женатыми мужчинами, но никогда не стремилась уводить их из семьи.
Ранее художник Никас Сафронов рассказал о взломе своих аккаунтов мошенниками.
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.