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"Что было бы у меня?": Проклова рассказала, почему решилась на аборт от Янковского

Актриса Проклова сделала аборт от Янковского из-за семьи актёра

0:55
Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова в рамках шоу "Ханга ПРО…" призналась, что сделала аборт от актёра Олега Янковского, чтобы не травмировать его семью.

Актриса Проклова сделала аборт от Янковского из-за семьи актёра
Фото: youtube.com by канал Блокнот Stars is licensed under public domain

В момент их интимной близости артист был женат на Людмиле Зориной, с которой у них подрастал 11-летний сын Филипп. Проклова уверяет, что не хотела рушить брак Янковского.

"Всё было на такой крови замешано, что добавить в эту мясорубку еще одного маленького человека я не считала возможным. Родился бы ребёнок, что бы было в семье у Олега — с его сыном, с женой, у него самого? Что было бы у меня?" — задаётся вопросами актриса.

Елена Проклова не скрывает, что крутила романы с женатыми мужчинами, но никогда не стремилась уводить их из семьи.

Ранее художник Никас Сафронов рассказал о взломе своих аккаунтов мошенниками.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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