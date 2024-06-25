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Олега Газманова пытались обмануть мошенники от имени Никаса Сафронова

Художник Никас Сафронов рассказал о взломе аккаунта мошенниками

1:02
Шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов сообщил, что его обманули мошенники, которые представились сотрудниками "Википедии". Об этом пишет Telegram-канал "Светский хроник".

Художник Никас Сафронов рассказал о взломе аккаунта мошенниками
Фото: youtube.com by канал РЕНТАВЕД. Инвестиции в недвижимость. is licensed under public domain

Мужчина на видео признался, что мошенникам удалось взломать его WhatsApp, через который они отправляют друзьям и знакомым живописца сообщения с просьбой прислать деньги.

Так, оказалось, что злоумышленники дозвонились до Сафронова и заявили, что в статье на "Википедии" есть ошибка и предложили её исправить. В ходе беседы мошенникам удалось получить доступ к аккаунтам художника в "Госуслугах" и WhatsApp. Они требовали от звёздных знакомых артиста прислать 20-30 тысяч рублей.

Первой жертвой мошенников мог стать Олег Газманов, но он связался с художником и сообщил о мошеннической схеме. Сафонов сменил все пароли на аккаунтах и заблокировал карты.

Ранее возлюбленный Агаты Муцениеце прокомментировал спор актрисы с бывшим мужем.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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