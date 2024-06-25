"Я очень надеюсь": возлюбленный Агаты Муцениеце высказался про спор актрисы и Павла Прилучного из-за детей

Ведущий Иван Чуйков в беседе с VOICE впервые прокомментировал судебные разбирательства между актрисой Агатой Муцениеце и её бывшим мужем, актёром Павлом Прилучным.
По его словам, главное, чтобы у любого человека, находящегося в подобной ситуации, была поддержка близких. Сам Чуйков влезать в конфликт бывших супругов не собирается.
"Это же решают два человека. Два взрослых человека. Я очень надеюсь, что это решится всё очень правильно и со счастливым завершением", — подчеркнул телеведущий.
Иван Чуйков и Агата Муцениеце, начиная с весны, активно подогревают слухи о своём романе, однако никаких официальных подтверждений этому нет. Близкие к актрисе источники утверждают, что всё это связано с пиаром.
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