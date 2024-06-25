"Всё вернулось на круги своя": Бритни Спирс тайно общается с сыновьями

Певица Бритни Спирс тайно воссоединилась со своими сыновьями

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Певица Бритни Спирс уже полгода тесно общается с сыновьями, опека над которыми передана судом отцу мальчиков Кевину Федерлайну.

Фото: youtube.com by канал The Jonathan Ross Show is licensed under public domain

Так, младший сын исполнительницы Джейден Федерлайн несколько лет назад заявил, что хочет общаться с матерью и беспокоится за её психологическое здоровье.

"Я просто хочу, чтобы она поправилась психологически. Когда она поправится, я очень хочу увидеть её снова", — заявил он в интервью ITV.

Как стало известно изданию Mirror, певица смогла вернуть к себе расположение сыновей, которых тайно навещала на Гавайях. Источник сообщил, что она тщательно работает над своими отношениями с Шоном Престоном и Джейденом.

Ранее стало известно, что Бен Аффлек набросился на журналистов в Беверли-Хиллз.