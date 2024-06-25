"Всё вернулось на круги своя": Бритни Спирс тайно общается с сыновьями

Певица Бритни Спирс уже полгода тесно общается с сыновьями, опека над которыми передана судом отцу мальчиков Кевину Федерлайну.
Так, младший сын исполнительницы Джейден Федерлайн несколько лет назад заявил, что хочет общаться с матерью и беспокоится за её психологическое здоровье.
"Я просто хочу, чтобы она поправилась психологически. Когда она поправится, я очень хочу увидеть её снова", — заявил он в интервью ITV.
Как стало известно изданию Mirror, певица смогла вернуть к себе расположение сыновей, которых тайно навещала на Гавайях. Источник сообщил, что она тщательно работает над своими отношениями с Шоном Престоном и Джейденом.
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