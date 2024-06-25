"Это опасно": Бен Аффлек вышел из машины и набросился на журналистов

Актёр Бен Аффлек отругал журналистов из-за вспышек фотокамер

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Бен Аффлек, покидая свой дом в Беверли-Хиллз, вышел из машины и отругал поджидающих его журналистов из-за вспышек фотокамер. Видео инцидента опубликовало издание TMZ.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Сотрудники прессы пытались сфотографировать артиста, выезжающего из дома, однако Аффлеку это не понравилось. Он вышел из машины и в резкой форме стал разговаривать с журналистами. Он попытался объяснить им, что из-за вспышек не видит дорогу.

"Ты мешаешь мне видеть дорогу, это опасно, понимаешь ты это?!" — накричал актёр на фотографа.

Также он пояснил, что по этой же дороге ездит его дочь. Представители СМИ заверили, что услышали актёра и прислушались к его предупреждениям.

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