"Он сумасшедший": супруга Канье Уэста похудела из-за отношений с рэпером

Модель Бьянка Цензори похудела в отношениях с супругом, рэп-исполнителем Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.
Бьянка Цензори появилась на дне рождении стилиста Гадира Раджаба в Париже и удивила своим образом. Она вышла в свет в комбинезоне из скотча на голое тело. Свой наряд она дополнила мюлями Maison Margiela.
Поклонники и журналисты обратили внимание на то, что модель сильно похудела.
"Она похудела, её формы уменьшились, а грудь теперь обвисла. Она также потеряла мышцы", — написал один из интернет-пользователей.
Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2023 году. У них нет общих детей.
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