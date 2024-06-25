"Он сумасшедший": супруга Канье Уэста похудела из-за отношений с рэпером

Модель Бьянка Цензори похудела в отношениях с рэпером Канье Уэстом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Модель Бьянка Цензори похудела в отношениях с супругом, рэп-исполнителем Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал AlenaFondi is licensed under public domain

Бьянка Цензори появилась на дне рождении стилиста Гадира Раджаба в Париже и удивила своим образом. Она вышла в свет в комбинезоне из скотча на голое тело. Свой наряд она дополнила мюлями Maison Margiela.

Поклонники и журналисты обратили внимание на то, что модель сильно похудела.

"Она похудела, её формы уменьшились, а грудь теперь обвисла. Она также потеряла мышцы", — написал один из интернет-пользователей.

Канье Уэст и Бьянка Цензори поженились в 2023 году. У них нет общих детей.

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