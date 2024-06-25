Юрий Лоза не доволен ремонтными работами у своего дома: "Плитку, видимо, некуда девать"

Певец Юрий Лоза объяснил, почему ему не нравятся работы по благоустройству территории у его дома.
Юрий Лоза опубликовал в своём Telegram-канале фото развороченной дороги у своего дома. Певец отметил, что надеялся на то, что власти Москвы ограничатся заменой бордюров, однако предстоят масштабные ремонтные работы.
"Разворочено всё, что только можно. Плитку, видимо, некуда девать, а потому весь асфальт, который мог бы прослужить ещё лет сто, разбивается отбойными молотками и будет куда-то увезён", — написал автор и исполнитель хита "Плот" в своём микроблоге.
Артист посетовал на то, что укладка плитки займёт длительное время.
"Покой нам только снится. Короче, кошмар продолжается", — пожаловался подписчикам Юрий Лоза.
Ранее Юрий Лоза восхитился 82-летним музыкантом The Beatles Полом Маккартни.
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