Настя Ивлеева отреагировала на поведение блогера Карины Мурашкиной: "База, девочки"

Насте Ивлеевой польстила похвала в свой адрес

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В сети сравнили поведение блогеров Насти Ивлеевой и Карины Мурашкиной. Сравнение было сделано в пользу Ивлеевой, что польстило звезде Интернета.

Фото: https://vk.com/ivlei by ВК-аккаунт Насти Ивлеевой is licensed under public doman

В Telegram-канале "БП online" укорили блогера Карину Мурашкину за то, что она постоянно жалуется в социальных сетях на "Аэрофлот". Авторы канала советуют блогеру вести себя скромнее.

"Ивлеева, кстати, такой …. (нецензурное слово. — Прим ред) не позволяла себе никогда", — отмечает админ Telegram-канале.

Это замечание понравилось Ивлеевой.

"База, девочки!" — написала Настя своём микроблоге.

Ранее юрист Екатерина Гордон высказалась о конфликте певца Игоря Николаева с блогером Кариной Мурашкиной.