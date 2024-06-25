Настя Ивлеева отреагировала на поведение блогера Карины Мурашкиной: "База, девочки"

В сети сравнили поведение блогеров Насти Ивлеевой и Карины Мурашкиной. Сравнение было сделано в пользу Ивлеевой, что польстило звезде Интернета.
В Telegram-канале "БП online" укорили блогера Карину Мурашкину за то, что она постоянно жалуется в социальных сетях на "Аэрофлот". Авторы канала советуют блогеру вести себя скромнее.
"Ивлеева, кстати, такой …. (нецензурное слово. — Прим ред) не позволяла себе никогда", — отмечает админ Telegram-канале.
Это замечание понравилось Ивлеевой.
"База, девочки!" — написала Настя своём микроблоге.
Ранее юрист Екатерина Гордон высказалась о конфликте певца Игоря Николаева с блогером Кариной Мурашкиной.
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