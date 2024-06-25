Леру Кудрявцеву вывел из себя детский мультфильм на российском ТВ: "Вот так овцами и становятся, прости Господи"

Леру Кудрявцева возмущена детским мультфильмом по российском ТВ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё недовольство детским контентом на российском телевидении.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева рассказала, что смотрела с дочкой Машей мультфильм по телевизору. Содержимое детского мультика возмутило телеведущую.

Ей не понравилось то, что в мультфильме овечки посещали спа-процедуры. Им клали огурцы на глаза и заворачивали парнокопытных в грязь.

"Ну пусть хоть мультфильмы будут про дружбу, любовь и развитие. Спа процедуры … С детства! Выключила и пошли книжку читать. Вот так овцами и становятся. Прости Господи", — гневно отреагировала на детский мультфильм Кудрявцева.

Телеведущая признала, что в своём недовольстве она превращается в бабушку на скамейке, которая проходящих мимо красивых дам называет женщинами лёгкого поведения.