Леру Кудрявцеву вывел из себя детский мультфильм на российском ТВ: "Вот так овцами и становятся, прости Господи"

Телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё недовольство детским контентом на российском телевидении.
Лера Кудрявцева рассказала, что смотрела с дочкой Машей мультфильм по телевизору. Содержимое детского мультика возмутило телеведущую.
Ей не понравилось то, что в мультфильме овечки посещали спа-процедуры. Им клали огурцы на глаза и заворачивали парнокопытных в грязь.
"Ну пусть хоть мультфильмы будут про дружбу, любовь и развитие. Спа процедуры … С детства! Выключила и пошли книжку читать. Вот так овцами и становятся. Прости Господи", — гневно отреагировала на детский мультфильм Кудрявцева.
Телеведущая признала, что в своём недовольстве она превращается в бабушку на скамейке, которая проходящих мимо красивых дам называет женщинами лёгкого поведения.
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