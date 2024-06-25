Алексей Панин* ответил на призыв лишить его государственной премии РФ: "Стало стыдно"

Панин* отреагировал на инициативу лишить его государственной премии РФ

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* нашёл свою награду от Владимира Путина после новостей об инициативе отобрать у него государственную премию.

Фото: @alexeypanin77 by Телеграм-канал Алексей Панина is licensed under public doman

Алексей Панин опубликовал видео в своём Telegram-канале. На кадра актёр варит макароны и с пренебрежением листает диплом, свидетельствующий о том, что он является лауреатом государственной премии РФ.

Он отыскал фотографию, на которой президент жмёт ему руку и золотую медаль, вручённую ему в Кремле.

"Сейчас даже стало стыдно. Могут отдать", — заявил артист, против которого в России заведено уголовное дело.

Панин отметил, что он успешно выступил в Лос Анджелесе со своим спектаклем "Скамейка". Он подчеркнул, что ему рукоплескал Голливуд, а его дочка плакала от счастья, глядя на всё это.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом