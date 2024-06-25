Сергей Лазарев трогательно обратился к сыну и дочке: "Вы — моё продолжение"

Сергей Лазарев рассказал о своей любви к детям

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев опубликовал трогательный пост о своих детях. Он признался, что его душат слёзы, когда он пытается петь песню о сыне.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevsergey by Инстаграм Сергея Лазарева is licensed under public doman

Сергей Лазарев опубликовал в "Инстаграме"* видео с сыном Никитой и дочкой Анной.

Певец сопроводил кадры душевной песней "Моё продолжение" в своём исполнении. Артист отметил, что на концерте не может петь эту песню, так как ему мешает ком в горле.

"Вы — моё продолжение… Эта песня — посвящение сыну, но по факту посвящение всем детям… Дети- это смысл жизни. Это не банальные слова! Это истина!" — написал Лазарев в личном микроблоге.

Певец анонсировал выпуск в своём альбоме песни, которая посвящена его дочери Анне.

Ранее Лазарев рассказал, каким образом отучает детей от пристрастия к гаджетам. Певец рассказал, что прибегает к хитрости, чтобы дети не зависали часами в телефонах.

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