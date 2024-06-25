Жена Петросяна Татьяна Брухунова намекнула на свою любовь к певцу Шаману

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова наглядно показала свой патриотический настрой.
Татьяна Брухунова в "Инстаграме"* показала очередную недельную порцию своих искромётных образов в одежде.
Среди нарядов молодой жены Петросяна нашлись луки с намёком на патриотизм. На одной из футболок Татьяны старославянским шрифтом была начертана надпись "Я русская".
Эту надпись интернет-пользователи восприняли как отсылку к песне певца Шамана "Я русский".
Ранее Татьяна Брухунова показала фото на прогулке с дочерью Матильдой в Санкт-Петербурге.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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