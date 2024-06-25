Сын певца Александра Малинина показал свою возлюбленную, с которой обручился

Сын Александра Малинина похвастался девушкой мечты

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследник певца Александра Малинина Фрол Малинин перестал скрывать от публики свою невесту.

Фото: https://www.instagram.com/malinin.frol by Инстаграм Фрола Малинина is licensed under public doman

23-летний сын Александра Малинина Фрол поделился в "Инстаграме"* фотографиями с 19-летней избранницей. Он уже год как обручён со своей невестой.

Избранницей Фрола стала Софья Городницкая, выпускница Горчаковского лицея МГИМО.

Любовь с сыном певца спровоцировала хейтеров, которые закидали девушку негативными комментариями.

Девушка поставила на место злопыхателей. Она привела цитату писателя Сергея Довлатова, который объяснял, что женщин в успешных мужчинах привлекает не их богатство само по себе, а то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным.

Софья Городницкая — невеста из богатой семьи. Её мама занимается образовательными бизнес-проектами в Екатеринбурге.

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