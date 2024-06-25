Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Возлюбленного Самбурской спутали с мужем Елены Летучей
Имеют ли шелковистые наволочки положительное влияние на состояние кожи и волос
Готовим зелёную бродиловку? Не ошибитесь с выбором растительного сырья
Салат с зелёным горошком, чесноком и мятой: когда хочется чего-то лёгкого
Самбурская в резкой форме отреагировала на слухи о романе с мужем Летучей
В Европе и США любят советского режиссёра, которого не все поняли в родной стране
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Сын певца Александра Малинина показал свою возлюбленную, с которой обручился

Сын Александра Малинина похвастался девушкой мечты

1:05
Шоу-бизнес

Наследник певца Александра Малинина Фрол Малинин перестал скрывать от публики свою невесту.

Сын Александра Малинина похвастался девушкой мечты
Фото: https://www.instagram.com/malinin.frol by Инстаграм Фрола Малинина is licensed under public doman

23-летний сын Александра Малинина Фрол поделился в "Инстаграме"* фотографиями с 19-летней избранницей. Он уже год как обручён со своей невестой.

Избранницей Фрола стала Софья Городницкая, выпускница Горчаковского лицея МГИМО.

Любовь с сыном певца спровоцировала хейтеров, которые закидали девушку негативными комментариями.

Девушка поставила на место злопыхателей. Она привела цитату писателя Сергея Довлатова, который объяснял, что женщин в успешных мужчинах привлекает не их богатство само по себе, а то, что сделало человека могущественным, богатым и элегантным.

Софья Городницкая — невеста из богатой семьи. Её мама занимается образовательными бизнес-проектами в Екатеринбурге.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.

Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников
Американские дроны-разведчики надо срочно изгонять с акватории Чёрного моря Дмитрий Плотников События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Певец Эдуард Шарлот после выхода из СИЗО анонсировал тур по России
В мае Московское управление Росреестра оформило 8456 ДДУ на ипотечные средства
Нутрициолог Ивашкевич заявила, что есть нужно минимум за 3 часа до сна
Шоумен Кушанашвили не может говорить после экстренной операции
Украинская певица Светлана Лобода сняла клип в цветах российского флага
Эксперты составили рейтинг самых дорогих полисов каско
Вы тоже допускаете эти ошибки с орхидеями? Вот почему они перестают цвести
Автоэксперты объяснили, зачем включать печку в машине летом
Певец Олег Газманов встаёт в четыре утра и мало ест ради фигуры
В Харькове раздаются сильные взрывы на авиационном заводе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников