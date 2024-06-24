Несколько нюансов: Мария Погребняк рассказала, почему считает четвёртую беременность чудом

Мария Погребняк назвала четвёртую беременность чудом

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и блогерша Мария Погребняк в Telegram-канале рассказала, что четвёртая беременность стала для неё настоящим сюрпризом.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Марии Погребняк в Инстаграм is licensed under public domain

Нынешний возлюбленный Марии бизнесмен Игорь Головинский неоднократно спрашивал у неё, готова ли она иметь ещё детей. У предпринимателя до сих пор нет детей.

Мария не сомневалась в своём желании родить любимому мужчине ребёнка, однако у неё были страхи, связанные со здоровьем. Так, например, вес модели недостаточный для вынашивания малыша.

"Второй момент — 12 лет я сидела на гормональных препаратах. Плюс у нас с Игорем резус-конфликт, у меня отрицательный, у него положительный", — отметила телезвезда.

Погребняк была уверена, что сможет забеременеть только к 40 годам, однако в её жизни случилось настоящее чудо.

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