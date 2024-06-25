Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о любимых ролях актрисы в кино

Близкие Заворотнюк назвали любимые роли актрисы в кино

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В "Инстаграме"* актрисы Анастасия Заворотнюк появились кадры со съёмок актрисы в двух её любимых кинопроектах.

Фото: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk by Инстаграм Анастасии Заворотнюк is licensed under public doman

Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах — в военной драме "Гауляйтер" и комедии "Не плачь по мне, Аргентина".

"Ей приходилось лавировать между городами, жанрами и характерами. Не сбивалась, хотя в каждую работу погружалась с головой. Одной ролью буквально жила, другую тоже нежно любила", — гласит текст поста в социальных сетях.

Близкие актрисы выражают благодарность телеканалам, на которых почтили память Заворотнюк добрыми воспоминаниями об актрисе.

Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, о чём просила её Анастасия Заворотнюк, находясь в больнице.

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