Близкие Анастасии Заворотнюк рассказали о любимых ролях актрисы в кино

В "Инстаграме"* актрисы Анастасия Заворотнюк появились кадры со съёмок актрисы в двух её любимых кинопроектах.
Заворотнюк снималась одновременно в двух фильмах — в военной драме "Гауляйтер" и комедии "Не плачь по мне, Аргентина".
"Ей приходилось лавировать между городами, жанрами и характерами. Не сбивалась, хотя в каждую работу погружалась с головой. Одной ролью буквально жила, другую тоже нежно любила", — гласит текст поста в социальных сетях.
Близкие актрисы выражают благодарность телеканалам, на которых почтили память Заворотнюк добрыми воспоминаниями об актрисе.
Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, о чём просила её Анастасия Заворотнюк, находясь в больнице.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Татьяна Навка рассказала, о чём Анастасия Заворотнюк просила втайне от мужа.