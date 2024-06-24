"Ничего святого": стало известно, о чём говорили юристы на суде Успенской и Киркорова

Активист Виталий Бородин в Telegram-канале рассказал, что юристы Филиппа Киркорова обсуждали ягодицы певца на суде против исполнительницы Любови Успенской.
Сам Бородин утверждает, что не смог сдержать смех, когда правозащитники стали утверждать, что Киркоров накачал ягодицы в спортивном зале.
"Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого. Какое может быть уважение со стороны общества?" — возмутился общественник.
Помимо этого, в зале заседания обсуждался инцидент, при котором артист якобы давал потрогать ягодицы подростку в Турции.
В начале июня Любовь Успенская обратилась в суд с иском из-за слов Филиппа Киркорова о "попрошайке". Филологическая экспертиза показала, что музыкант своими высказываниями пытался оскорбить и опорочить честь певицы.
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