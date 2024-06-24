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Улыбающаяся Дженнифер Лопес появилась на показе Dior в Париже без Бена Аффлека
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"Ничего святого": стало известно, о чём говорили юристы на суде Успенской и Киркорова

Активист Бородин заявил об обсуждении ягодиц на суде Успенской и Киркорова

Шоу-бизнес

Активист Виталий Бородин в Telegram-канале рассказал, что юристы Филиппа Киркорова обсуждали ягодицы певца на суде против исполнительницы Любови Успенской.

Активист Бородин заявил об обсуждении ягодиц на суде Успенской и Киркорова
Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain

Сам Бородин утверждает, что не смог сдержать смех, когда правозащитники стали утверждать, что Киркоров накачал ягодицы в спортивном зале.

"Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого. Какое может быть уважение со стороны общества?" — возмутился общественник.

Помимо этого, в зале заседания обсуждался инцидент, при котором артист якобы давал потрогать ягодицы подростку в Турции.

В начале июня Любовь Успенская обратилась в суд с иском из-за слов Филиппа Киркорова о "попрошайке". Филологическая экспертиза показала, что музыкант своими высказываниями пытался оскорбить и опорочить честь певицы.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес появилась на показе Dior в Париже без Бена Аффлека.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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