"Ничего святого": стало известно, о чём говорили юристы на суде Успенской и Киркорова

Активист Виталий Бородин в Telegram-канале рассказал, что юристы Филиппа Киркорова обсуждали ягодицы певца на суде против исполнительницы Любови Успенской.

Фото: youtube.com by канал ДЖАРАХОВ is licensed under public domain