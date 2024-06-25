Лена Ленина поддержала тяжелобольного Отара Кушанашвили: "Брат, не сдавайся!"

Светская львица Лена Ленина обратилась к попавшему в больницу с серьёзным недугом журналисту Отару Кушанашвили.
Лена Ленина разместила в "Инстаграме"* фото в компании Отара Кушанашвили и певца Игоря Николаева.
Она напомнила о дне рождения Кушанашвили, которому исполнилось 54 года.
"Пожелайте ему здоровья и сил! Брат, не сдавайся! Мы давно и крепко любим тебя, величайший виртуоз слова!" — написала знаменитость в личном микроблоге.
Ранее сообщалось, что певец Николай Басков вызвался оплатить лечение Отару Кушанашвили, у которого диагностировали цирроз печени. Певца и журналиста связывает давняя крепкая дружба.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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