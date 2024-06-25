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Лена Ленина поддержала тяжелобольного Отара Кушанашвили: "Брат, не сдавайся!"

Лена Ленина поддержала госпитализированного Отара Кушанашвили

0:55
Шоу-бизнес

Светская львица Лена Ленина обратилась к попавшему в больницу с серьёзным недугом журналисту Отару Кушанашвили.

Лена Ленина поддержала госпитализированного Отара Кушанашвили
Фото: https://www.instagram.com/lenaleninaofficial by Инстаграм Лены Лениной is licensed under public doman

Лена Ленина разместила в "Инстаграме"* фото в компании Отара Кушанашвили и певца Игоря Николаева.

Она напомнила о дне рождения Кушанашвили, которому исполнилось 54 года.

"Пожелайте ему здоровья и сил! Брат, не сдавайся! Мы давно и крепко любим тебя, величайший виртуоз слова!" — написала знаменитость в личном микроблоге.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков вызвался оплатить лечение Отару Кушанашвили, у которого диагностировали цирроз печени. Певца и журналиста связывает давняя крепкая дружба.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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