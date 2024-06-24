"Прятала руки под перчатками": Лопес появилась в Париже без Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Голливудская актриса Дженнифер Лопес появилась на показе новой коллекции Dior в рамках кутюрной Недели моды в Париже без супруга, актёра Бена Аффлека.
Артистка выбрала для выхода в свет элегантный образ в виде платья песочного оттенка длиной ниже колена. Свой наряд она дополнила чёрными длинными перчатками, солнцезащитными очками и чёрной квадратной сумкой.
Окружающие обратили внимание на хорошее и расслабленное настроение знаменитости, которая с удовольствием позировала фотографам. В свою очередь Бена Аффлека видели в Лос-Анджелесе в компании 18-летней дочери Вайолет.
Daily Mail указало на то, что Лопес появилась на показе со "смелым лицом, но прятала руки под перчатками". Скорее всего она не хотела, чтобы обращали внимание на наличие или отсутствие у неё обручального кольца.
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