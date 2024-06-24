"Разрушила семью и радуется": Штурм назвала имя разлучницы, из-за которой распался брак Алсу

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Наталья Штурм назвала Анастасию Решетовой разлучницей на фоне развода Алсу

0:58
Шоу-бизнес

Певица Наталья Штурм в личном блоге отреагировала на развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым и намёки Анастасии Решетовой на скорую свадьбу.

Наталья Штурм назвала Анастасию Решетовой разлучницей на фоне развода Алсу
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алсу в Инстаграм is licensed under public domain

Исполнительница, как и многие поклонники Алсу, связала эти два события и назвала модель разлучницей.

"Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Ещё и дразнит, как не стыдно", — негодует Штурм.

При этом Наталья призвала не судить строго бывшую возлюбленную рэпера Тимати, ведь у всех людей есть изъяны. Она постаралась войти в положение модели и предположила, что ей не хватает любви и внимания.

В Сети уже давно ходят слухи, что именно с Анастасией Решетовой Ян Абрамов закрутил роман за спиной у супруги. Однако, когда дети подросли, решил построить семью с новой возлюбленной.

Ранее Ольга Орлова показала беременный живот на фоне критики.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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