"Разрушила семью и радуется": Штурм назвала имя разлучницы, из-за которой распался брак Алсу

Певица Наталья Штурм в личном блоге отреагировала на развод певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым и намёки Анастасии Решетовой на скорую свадьбу.
Исполнительница, как и многие поклонники Алсу, связала эти два события и назвала модель разлучницей.
"Разбила чужую прекрасную семью и радуется. Ещё и дразнит, как не стыдно", — негодует Штурм.
При этом Наталья призвала не судить строго бывшую возлюбленную рэпера Тимати, ведь у всех людей есть изъяны. Она постаралась войти в положение модели и предположила, что ей не хватает любви и внимания.
В Сети уже давно ходят слухи, что именно с Анастасией Решетовой Ян Абрамов закрутил роман за спиной у супруги. Однако, когда дети подросли, решил построить семью с новой возлюбленной.
Ранее Ольга Орлова показала беременный живот на фоне критики.
Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что актрису Анастасию Заворотнюк похоронили без грима на лице.