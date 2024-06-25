Стало известно, в какую страну отправил учиться детей певец Филипп Киркоров

Стало известно, где учатся дети Филиппа Киркорова

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.

Фото: https://vk.com/official_kirkorov by ВК-аккаунт Филиппа Киркорова is licensed under public doman

Филипп Киркоров не стал отрицать, что его дети получают образование за рубежом. Это выяснилось, после того, как Бедрос Киркоров посетовал на то, что скучает по отправленным за рубеж внукам.

Telegram-канал "Светский хроник" сообщает, что король российской эстрады предпочёл, чтобы его дети учились в Объединённых Арабских Эмиратах.

"12-летняя Алла-Виктория учится в элитной школе в Дубае (подозреваю, что сын Мартин там же)", — гласит сообщение админа Telegram-канала.

Отмечается, что в ОАЭ детей отпустят на каникулы только в июле. Среди учеников престижной школы преобладают русские дети.

Наследница Киркорова уже освоилась в новом учебно заведении, обзавелась друзьями и даже намерена "записывать трек".

Ранее певица Анастасия Стоцкая рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым.