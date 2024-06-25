Разочарование в Израиле: Михаил Шац* задумался о переезде в Америку

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Михаил Шац* критикует жизнь в Израиле и рассматривает переезд в США

0:51
Шоу-бизнес

После начала СВО Михаил Шац*, признанный иноагентом на территории РФ, переехал из России в Израиль, но жизнь на новой родине его не устраивает. В интервью YouTube-каналу "Шалом, тыкверим!" Шац* выразил раздражение бюрократией, вязкостью мышления и инфантилизмом в Израиле.

Михаил Шац* критикует жизнь в Израиле и рассматривает переезд в США
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Он отметил, что эмигранты с опытом и знаниями готовы улучшать жизнь в стране, но сталкиваются с сопротивлением правительства. Шац* также критиковал политическую систему Израиля, заявляя, что там нет достойных политиков, а только популизм.

Несмотря на это, он остаётся в Израиле, считая её удобной базой, но переосмысливает свою жизнь и рассматривает возможность переезда в США, куда отправится в тур ближайшей осенью.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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