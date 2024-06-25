После начала СВО Михаил Шац*, признанный иноагентом на территории РФ, переехал из России в Израиль, но жизнь на новой родине его не устраивает. В интервью YouTube-каналу "Шалом, тыкверим!" Шац* выразил раздражение бюрократией, вязкостью мышления и инфантилизмом в Израиле.
Он отметил, что эмигранты с опытом и знаниями готовы улучшать жизнь в стране, но сталкиваются с сопротивлением правительства. Шац* также критиковал политическую систему Израиля, заявляя, что там нет достойных политиков, а только популизм.
Несмотря на это, он остаётся в Израиле, считая её удобной базой, но переосмысливает свою жизнь и рассматривает возможность переезда в США, куда отправится в тур ближайшей осенью.
* — признан иностранным агентом.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.