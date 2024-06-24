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"Чего людям спокойно не спится?": Орлова была вынуждена предоставить доказательства беременности

Ольга Орлова показала беременный живот из-за подозрения в обмане

1:12
Шоу-бизнес

Певица и экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в личном блоге опубликовала снимок в купальнике, сделанный во время беременности. Таким образом она попыталась развеять сомнения аудитории в том, что дочь ей родила суррогатная мать.

Ольга Орлова показала беременный живот из-за подозрения в обмане
Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм is licensed under public domain

Девочке Анне в этом году исполнился уже год, однако поклонники до сих пор не верят, что 46-летняя певица смогла выносить и родить ребёнка самостоятельно. Подписчики артистки уверены, что она прибегала к услугам суррогатной матери.

Орлова решила показать фото в купальнике, сделанное во время беременности, чтобы развеять все сомнения.

"Я вот не понимаю, чего людям спокойно не спится?! Всё им покажи! У меня даже был пост с этой фоткой. Ну неужели не видно, что живот настоящий? Я уже молчу про сиси вдвое больше", — высказалась телеведущая.

Ольга Орлова воспитывает дочь Анну, которую родила от мужа, бизнесмена Валерия. Также у неё есть старший сын Артём от первого брака.

Ранее Дмитрий Орлов вспомнил о скандальном разводе с Ириной Пеговой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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