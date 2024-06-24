"Взаимные претензии, делёжка барахла": Орлов вспомнил о тяжёлом разводе с Пеговой

Актёр Дмитрий Орлов на YouTube-канале Татьяны Зозули признался, что многое переосмыслил с того времени, как прошёл его развод с актрисой Ириной Пеговой.
Мужчина отмечает, что в тот момент не был предназначен для отношений, но считает пережитый опыт нужным.
Артисты во время развода делили совместно нажитое имущество, а также закидывали друг друга взаимными претензиями.
"Вот супруги, когда разводятся, они прям фигачатся, хотят уничтожить друг друга, обижаются друг на друга, пытаются что-то отнять, делят ребенка, определяют место его жительства — занимаются всей этой ерундой. Но на самом деле, когда это заканчивается, что остается? Ничего", — рассказал артист.
Актриса в своё время признавалась, что расставание с мужем далось ей непросто, однако развод пошёл ей на пользу.
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