"Ремня не хватало": Маликов рассказал, почему из его дочери Стефании не вышло певицы

Дмитрий Маликов признался, что заставлял петь дочь Стефанию

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов в шоу "Искры летят" на МУЗ-ТВ признался, что заставлял петь дочь Стефанию, однако певицей она так и не стала.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА is licensed under public domain

Стефания Маликова дебютировала на сцене в 2015 году в дуэте с ЮрКиссом, однако после никаких громких хитов поклонники от неё не услышали. Отец девушки уверен, что петь нужно только тогда, когда не можешь этого не делать.

"Она петь не хотела, мы ее заставляли. Или, может быть, ремня не хватало. Когда человека заставляешь, ничего не получается", — рассказал артист.

Известно, что в настоящее время Стефания строит карьеру дизайнера и уже основала свой бренд. Дмитрий Маликов отметил, что наследница окончила МГИМО, но не стала заниматься профессией.

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