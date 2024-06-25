Киркоров отказался от примирения с Успенской в суде

Адвокат Александр Добровинский представляющий интересы Филиппа Киркорова, отказался от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской в суде по делу о защите чести и достоинства.
Ранее Киркоров подал иск на 10 миллионов рублей, считая, что Успенская в интервью блогеру Алене Жигаловой опорочила его репутацию. Адвокат Успенской, Елена Сенина, сообщила, что они предложили примирение без материальных условий, но получили отказ.
Несмотря на это, Добровинский отметил, что стороны всегда готовы к примирению, не уточняя конкретные условия.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.