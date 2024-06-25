Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрономы объяснили рост сверхмассивных чёрных дыр
О неврозе говорит бессонница и снижение внимания
Власти подчеркнули необходимость страхования для садоводов
Творожное печенье: очень простая и нежная домашняя выпечка
От кислой до идеальной сладкой: решение проблем со вкусом клубники
Цена на Subaru Forester резко выросла: от 2,9 до более 5 миллионов рублей
Как начать заниматься зумбой дома?
Михаил Шац* критикует жизнь в Израиле и рассматривает переезд в США
Как достигнуть сияющего загара с помощью оливкового масла?
Киркоров отказался от примирения с Успенской в суде

Адвокат Филиппа Киркорова отказался от мирового соглашения с Любовью Успенской

0:39
Шоу-бизнес

Адвокат Александр Добровинский представляющий интересы Филиппа Киркорова, отказался от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской в суде по делу о защите чести и достоинства.

Адвокат Филиппа Киркорова отказался от мирового соглашения с Любовью Успенской
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under public domain

Ранее Киркоров подал иск на 10 миллионов рублей, считая, что Успенская в интервью блогеру Алене Жигаловой опорочила его репутацию. Адвокат Успенской, Елена Сенина, сообщила, что они предложили примирение без материальных условий, но получили отказ.

Несмотря на это, Добровинский отметил, что стороны всегда готовы к примирению, не уточняя конкретные условия.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно
Последние материалы
Цена на Subaru Forester резко выросла: от 2,9 до более 5 миллионов рублей
Как начать заниматься зумбой дома?
Как достигнуть сияющего загара с помощью оливкового масла?
Михаил Шац* критикует жизнь в Израиле и рассматривает переезд в США
Как британская заморская Ангилья зарабатывает на регистрации доменов
Секреты обильного цветения пионов на следующий год: июльская подкормка
Аллергия на котов проявляется сыпью и раздражением слизистых
7 причин, почему страховщики вызывают ненависть у клиентов
Адвокат Филиппа Киркорова отказался от мирового соглашения с Любовью Успенской
Раскрыты критерии идеального завтрака в отеле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников