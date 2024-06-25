Михаил Галустян кардинально изменился: поклонники в восторге

Михаил Галустян поделился впечатляющими результатами похудения

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал снимки в Instagram*, продемонстрировав результаты своего похудения.

Галустян подписал фото с вопросом: "Что с тобой, Галустян?" Поклонники в комментариях похвалили его новый образ, отметив, что он выглядит "шикарно" и "помолодел". Одна из подписчиц даже предложила ему сменить амплуа на героя-любовника.

Однако некоторые фанаты считают, что Галустяну не идет худоба, утверждая, что его обаяние заключалось в легкой полноте. В мае Галустян признался, что похудел на 14 килограммов после отказа от шашлыка и жирного мяса в пользу легкой курицы.

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