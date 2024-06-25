Михаил Галустян кардинально изменился: поклонники в восторге

Комик и актер Михаил Галустян опубликовал снимки в Instagram*, продемонстрировав результаты своего похудения.
Галустян подписал фото с вопросом: "Что с тобой, Галустян?" Поклонники в комментариях похвалили его новый образ, отметив, что он выглядит "шикарно" и "помолодел". Одна из подписчиц даже предложила ему сменить амплуа на героя-любовника.
Однако некоторые фанаты считают, что Галустяну не идет худоба, утверждая, что его обаяние заключалось в легкой полноте. В мае Галустян признался, что похудел на 14 килограммов после отказа от шашлыка и жирного мяса в пользу легкой курицы.
* продукт компании Meta, чья деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.