Фейковое фото Земфиры* в Москве: разоблачение искаженной информации

Фото с певицей Земфирой* Рамазановой в Москве оказалось фейком, как сообщает портал "Страсти". Снимок, на котором певица садится в автомобиль в центре столицы, датирован 2018 годом и был сделан корреспондентом "Экспресс газеты".
Telegram-канал "Хуже и не скажешь" распространил эту новость, утверждая, что снимок был сделан очевидцами, но позднее удалил информацию.
Ранее источники сообщали, что Земфира* вернулась в Москву для лечения и якобы была замечена в одной из столичных поликлиник в очереди на прием к стоматологу.
* — признана иностранным агентом.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.