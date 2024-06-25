Фейковое фото Земфиры* в Москве: разоблачение искаженной информации

Приезд Земфиры* в Москву оказался фейком

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фото с певицей Земфирой* Рамазановой в Москве оказалось фейком, как сообщает портал "Страсти". Снимок, на котором певица садится в автомобиль в центре столицы, датирован 2018 годом и был сделан корреспондентом "Экспресс газеты".

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"

Telegram-канал "Хуже и не скажешь" распространил эту новость, утверждая, что снимок был сделан очевидцами, но позднее удалил информацию.

Ранее источники сообщали, что Земфира* вернулась в Москву для лечения и якобы была замечена в одной из столичных поликлиник в очереди на прием к стоматологу.

* — признана иностранным агентом.