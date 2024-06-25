"Не стиральная машинка" — Татьяна Васильева разнесла звезд за лицемерие в Донбассе

Татьяна Васильева осудила звезд за пиар-акции в Донбассе

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народная артистка России Татьяна Васильева резко осудила российских звезд за поездки в Донбасс ради улучшения своей репутации, заявив, что такие действия унизительны для местных жителей и участников специальной военной операции.

Фото: wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В ходе YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" она подчеркнула, что Донбасс — не "стиральная машинка" для очистки репутации. Васильева выразила мнение, что если знаменитости хотят действительно поддержать, они должны остаться в зоне конфликта, а не устраивать пиар-акции.

Она также отметила, что некоторые актеры действительно проводят там месяцы, не афишируя свои поездки, что заслуживает уважения.