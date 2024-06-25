Народная артистка России Татьяна Васильева резко осудила российских звезд за поездки в Донбасс ради улучшения своей репутации, заявив, что такие действия унизительны для местных жителей и участников специальной военной операции.
В ходе YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" она подчеркнула, что Донбасс — не "стиральная машинка" для очистки репутации. Васильева выразила мнение, что если знаменитости хотят действительно поддержать, они должны остаться в зоне конфликта, а не устраивать пиар-акции.
Она также отметила, что некоторые актеры действительно проводят там месяцы, не афишируя свои поездки, что заслуживает уважения.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.