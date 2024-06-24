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Филипп Киркоров: от стального пресса до подозрительного "пузика"

Филипп Киркоров снова набрал вес

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Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров около года назад преобразился, продемонстрировав "стальной пресс". Однако недавно в рекламе он появился в тонкой кофте, под которой заметно "пузико".

Филипп Киркоров снова набрал вес
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Портал Life предполагает, что это может быть не набор веса, а неудачный ракурс. Истинное положение дел можно будет узнать, если Киркоров опубликует фотографии с пляжного отдыха.

Осенью 2023 года певец рассказал, что похудел со 118 до 91 килограмма, пройдя липосакцию и коррекцию фигуры. Он также занялся фитнесом, подчёркивая важность внешнего вида для артистов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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