Филипп Киркоров: от стального пресса до подозрительного "пузика"

Певец Филипп Киркоров около года назад преобразился, продемонстрировав "стальной пресс". Однако недавно в рекламе он появился в тонкой кофте, под которой заметно "пузико".
Портал Life предполагает, что это может быть не набор веса, а неудачный ракурс. Истинное положение дел можно будет узнать, если Киркоров опубликует фотографии с пляжного отдыха.
Осенью 2023 года певец рассказал, что похудел со 118 до 91 килограмма, пройдя липосакцию и коррекцию фигуры. Он также занялся фитнесом, подчёркивая важность внешнего вида для артистов.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.