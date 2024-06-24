Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3 породы кошек с необычной расцветкой
Британская туристка подверглась нападению на музыкальном фестивале в Париже
Рост продаж авто в Орловской области поднял спрос на страховые полисы
Учёные разработали новую систему очистки воды от мышьяка
Заваренный чай опасно пить на следующий день
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
Алишер Моргенштерн* отреагировал на новость об уголовном деле против него

Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России

Шоу-бизнес

Рэпер Алишер Моргенштерн*, внесенный Минюстом РФ в список иноагентов, заявил в своем Telegram-канале, что он теперь уголовник и бандит после новости о возбуждении против него уголовного дела.

Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Музыкант отметил, что еще недавно обсуждалась возможность снятия с него статуса иноагента, но ситуация резко изменилась. Моргенштерн* пообещал прекратить заниматься благотворительностью, в том числе сбором средств на лечение больных детей в России.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, поскольку в его публикациях неоднократно отсутствовала необходимая отметка. Рэпер выразил желание вернуться в Россию, но опасается ареста.

* — признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Последние материалы
Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России
Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Делимся советами, как применяют чистотел дачники
Опубликовано досье на террористов из Дагестана
Фитнес-тренер рассказал, что такое гипоксическая тренировка
В России в этом году введут 108 га круглогодичных теплиц на 27 млрд рублей
Макияж для зелёных глаз: пять лучших оттенков теней для выразительного взгляда
В онлайн-кинотеатре Wink.ru выпустили две первые серии драмы "Чистые"
Учёные обнаружили место обитания древних пещерных львов в Италии
Названы самые бюджетные иномарки с автоматическими коробками передач в России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников