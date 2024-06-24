Алишер Моргенштерн* отреагировал на новость об уголовном деле против него

Рэпер Алишер Моргенштерн*, внесенный Минюстом РФ в список иноагентов, заявил в своем Telegram-канале, что он теперь уголовник и бандит после новости о возбуждении против него уголовного дела.
Музыкант отметил, что еще недавно обсуждалась возможность снятия с него статуса иноагента, но ситуация резко изменилась. Моргенштерн* пообещал прекратить заниматься благотворительностью, в том числе сбором средств на лечение больных детей в России.
Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, поскольку в его публикациях неоднократно отсутствовала необходимая отметка. Рэпер выразил желание вернуться в Россию, но опасается ареста.
* — признан иностранным агентом.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.