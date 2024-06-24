Алишер Моргенштерн* отреагировал на новость об уголовном деле против него

Моргенштерн* назвал себя уголовником после возбуждения уголовного дела в России

Рэпер Алишер Моргенштерн*, внесенный Минюстом РФ в список иноагентов, заявил в своем Telegram-канале, что он теперь уголовник и бандит после новости о возбуждении против него уголовного дела.

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Музыкант отметил, что еще недавно обсуждалась возможность снятия с него статуса иноагента, но ситуация резко изменилась. Моргенштерн* пообещал прекратить заниматься благотворительностью, в том числе сбором средств на лечение больных детей в России.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное дело из-за уклонения от обязанностей иностранного агента, поскольку в его публикациях неоднократно отсутствовала необходимая отметка. Рэпер выразил желание вернуться в Россию, но опасается ареста.

* — признан иностранным агентом.