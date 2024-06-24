Стало известно, почему онкобольная Кейт Миддлтон не пришла на концерт Тейлор Свифт

Принцесса Кейт Миддлтон не смогла посетить концерт Тейлор Свифт из-за сына Луи

Принц Уильям посетил концерт Тейлор Свифт в компании старших детей — сына Джорджа и дочери Шарлотты. Как выяснило издание Entertainment Tonight, принцесса Кейт Миддлтон осталась с младшим наследником Луи.

Фото: youtube.com by канал TODAY is licensed under public domain

Принц Уильям отправился на выступление известной певицы 21 июня — мероприятие прошло в Лондоне в рамках тура Eras Tour. В аккаунте старшего сына монарха появилось фото, на котором он запечатлён в компании детей, Тейлор Свифт и её бойфренда Трэвиса Келси.

Уточняется, что супруга Уильяма, принцесса Кейт Миддлтон осталась дома в компании шестилетнего сына Луи. В ближайшее время она не собирается выходить на публику в связи с лечением от онкологии.

"Принцесса Кейт не придёт на ближайшие концерты Тейлор. Ее появление на King's Trooping the Color ещё не означает, что она возвращается к мероприятиям", — завил источник.

Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что при операции на брюшной полости у неё был обнаружен рак.

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