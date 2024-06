Стало известно, почему онкобольная Кейт Миддлтон не пришла на концерт Тейлор Свифт

Принц Уильям посетил концерт Тейлор Свифт в компании старших детей — сына Джорджа и дочери Шарлотты. Как выяснило издание Entertainment Tonight, принцесса Кейт Миддлтон осталась с младшим наследником Луи.

Фото: youtube.com by канал TODAY is licensed under public domain