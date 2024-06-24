Стало известно, почему Максим Галкин* боится вернуться в Россию

Максим Галкин* боится вернуться в Россию из-за возможных последствий своих слов

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время активно обсуждаются финансовые трудности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которые столкнулись с проблемами зарабатывания денег в Израиле. Несмотря на это, Галкин* не спешит возвращаться в Россию, где мог бы решить финансовые вопросы.

Фото: инстаграм аккаунт Максима Галкина

Авторы передачи "ЧП. Расследование" уверены, что комик боится вернуться из-за своих критических высказываний о стране и армии. По новому закону, за распространение фейков Галкин* рискует потерять свободу и имущество.

Поэтому он предпочитает жить в финансовых затруднениях, чем рисковать своим имуществом, включая огромный особняк в деревне Грязь стоимостью сотни миллионов рублей.

* — признан иностранным агентом.