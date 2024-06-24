В последнее время активно обсуждаются финансовые трудности Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которые столкнулись с проблемами зарабатывания денег в Израиле. Несмотря на это, Галкин* не спешит возвращаться в Россию, где мог бы решить финансовые вопросы.
Авторы передачи "ЧП. Расследование" уверены, что комик боится вернуться из-за своих критических высказываний о стране и армии. По новому закону, за распространение фейков Галкин* рискует потерять свободу и имущество.
Поэтому он предпочитает жить в финансовых затруднениях, чем рисковать своим имуществом, включая огромный особняк в деревне Грязь стоимостью сотни миллионов рублей.
* — признан иностранным агентом.
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.