"Чувствую себя и старым, и молодым": Роберт Паттинсон заговорил о дочери, рождённой весной

Звезда фильма "Сумерки" Паттинсон назвал свою новорождённую дочь милой

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Голливудский актёр Роберт Паттинсон впервые прокомментировал появление дочери и назвал её очень милой. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Darky is licensed under public domain

Роберт Паттинсон появился на показе Dior Homme, прошедшем в Париже в рамках Недели мужской моды. Журналисты попросила актёра рассказать о дочери, родившейся в начале весны.

"Знаете, я поражен тем, как быстро у них формируется личность. Ей всего три месяца, а я смотрю на неё и думаю: "О… я уже могу понять, кто она", — поделился артист.

При этом актёр признался, что рождение малышки заставило его почувствовать себя и очень молодым, и очень старым одновременно.

По словам инсайдеров, Роберт решил приостановить карьеру, чтобы посвятить себя воспитанию девочки.

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