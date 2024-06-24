"Чувствую себя и старым, и молодым": Роберт Паттинсон заговорил о дочери, рождённой весной

Голливудский актёр Роберт Паттинсон впервые прокомментировал появление дочери и назвал её очень милой. Об этом пишет Daily Mail.
Роберт Паттинсон появился на показе Dior Homme, прошедшем в Париже в рамках Недели мужской моды. Журналисты попросила актёра рассказать о дочери, родившейся в начале весны.
"Знаете, я поражен тем, как быстро у них формируется личность. Ей всего три месяца, а я смотрю на неё и думаю: "О… я уже могу понять, кто она", — поделился артист.
При этом актёр признался, что рождение малышки заставило его почувствовать себя и очень молодым, и очень старым одновременно.
По словам инсайдеров, Роберт решил приостановить карьеру, чтобы посвятить себя воспитанию девочки.
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