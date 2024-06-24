Беременность не помеха: супруга Джастина Бибера появилась на улицах Нью-Йорка без трусов

Беременная жена Джастина Бибера вышла в свет в прозрачном комбинезоне без белья

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская модель и супруга музыканта Джастина Бибера Хейли прошлась по улице в прозрачном комбинезоне без нижнего белья. Снимки опубликованы на сайте Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал Hailey Rhode Bieber is licensed under public domain

Беременная модель выбрала для выхода чёрный кружевной комбинезон и туфли-лодочки, сверху она накинула длинный плащ в тон, однако решила отказаться от нижнего белья.

Компанию знаменитости составил её супруг, певец Джастин Бибер, который вышел в свет в огромный мешковатых шортах, белой футболке и коричневом свитере с бейсбольной кепкой. Внимание журналистов привлекли сандали музыканта, которые он надел поверх носков.

В мае супруги объявили, что ждут первенца. Близкие к паре источники сообщают, что Джастин ответственно готовится к новому статусу.

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